МТС запускает онлайн-курс по интернет-грамотности для людей старшего возраста

МТС переводит культовый социальный проект «Планшет с нуля» в цифровой формат и запускает онлайн-курс по цифровой грамотности для людей старшего возраста. Проводить вебинары будет подготовленный специалист, а помогать слушателям курса могут дети и внуки. Семейные онлайн-уроки будут проходить на платформе Zoom.

Бесплатный курс #НаучиСвоихБлизких позволяет освоить смартфон и планшет «с нуля». Обучающимся помогут совершать покупки онлайн, вести расчеты в интернете, сохранять нужные данные в «облаках», записываться на прием к врачу в интернете и другим опциям. Их также научат пользоваться мобильными приложениями, редактировать фотографии, вести страницы в соцсетях и общаться через мессенджеры.

Курс включает практические задания и образовательные ролики по темам. По итогам можно будет пройти онлайн-тест и получить по почте онлайн-сертификат от МТС. Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке. После регистрации в течение 3-х дней с вами свяжется наш специалист.