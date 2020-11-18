В Twitter появилась новая функция

Сервис микроблогов Twitter запустил собственную версию формата «Истории» под названием Fleets. Изначально функция в стадии тестирования была запущена в Бразилии в марте этого года. Позже она появилась в Индии, Италии и некоторых других странах. В ближайшие дни Fleets станет доступна в приложении на iOS и Android для всех пользователей платформы.

Публикации Fleets будут видны подписчикам в течение суток. Компания считает, что с исчезающими сообщениями пользователи чувствуют себя более комфортно. Аналогичный метод публикаций используется в приложениях Snapchat и Instagram.

Иконки с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter. В них можно публиковать тексты, фотографии и видео. Другим пользователям нельзя будет их лайкнуть или ретвитнуть, однако ответить на публикацию можно будет через личное сообщение.

Помимо Fleets сервис представил новую функцию Spaces, позволяющую пользователям создавать виртуальные комнаты для голосового общения. Аналогичные возможности предлагает, например, Clubhouse — голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах.

Как указывает ресурс TechCrunch, функция Spaces будет запущена в режиме закрытого бета-теста до конца этого года, поэтому использовать её сможет лишь ограниченное число людей. Платформа пока не определилась, когда голосовые чаты станут доступны для всех. Компания ещё не решила, как правильно модерировать подобные виртуальные голосовые чаты. В свою очередь отсутствие какой-либо модерации комнат для голосового общения в социальной сети Clubhouse по мнению её пользователей как раз оказалось одним из её главных недостатков.