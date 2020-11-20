Apple Watch Series 6 и SE в МТС

В сети салонов и в интернет-магазине МТС появилось новое поколение умных часов Apple. Инновационные Watch Series 6 и Watch SE можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку.

Смарт-часы Watch Series 6 получили функцию определения уровня кислорода в крови. Отслеживание этого показателя позволяет более эффективно следить за своим здоровьем. Соответствующий датчик работает постоянно, в том числе во время сна. Если насыщенность крови кислородом сильно снизится, то часы подадут сигнал о том, что пора проветрить помещение или выйти на прогулку.

Улучшенный всегда включенный дисплей Watch Series 6 светится до 2,5 раз ярче, чем в смарт-часах пятого поколения. Для него доступно множество новых циферблатов. В том числе – циферблаты с мемодзи, включая возможность создать собственные мемодзи. Также Watch Series 6 приобрели два новых цвета корпуса – красный и синий.

Новинка оснащена новым процессором S6 SiP, который создан на основе чипа, A13 Bionic, что устанавливается в смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Благодаря которому приложения открываются на 20% быстрее, а устройство по‑прежнему способно работать до 18 часов без подзарядки.

Приобрести Watch Series 6 40 мм можно за 1549 рублей или в рассрочку на год за 154,90 рубля в месяц. В рассрочку на 2 года ежемесячная выплата составит 80,80 рубля. Стоимость Watch Series 6 44 мм — 1639 рублей. Также модель можно приобрести в рассрочку на год за 163,90 рубля в месяц или на 2 года с ежемесячным платежом 85,50 рубля.

Смарт-часы Watch SE сочетают в себе дизайн Watch Series 6, самые главные возможности предыдущих моделей и более доступную цену. В них используется точно такой же яркий экран, а внутри установлен практически тот же набор датчиков, в число которых входят: компас, акселерометр, гироскоп и всегда включенный высотомер. Устройство оснащено также динамиком и микрофоном, которые позволяют принимать звонки, не обращаясь к смартфону.

Вместе с тем, Watch SE снабжены целым рядом функций, направленных на повышение защиты здоровья и безопасности. В частности, в них встроен детектор падения, который оповестит друзей и родственников в случае экстренной ситуации. Благодаря функции «Экстренный вызов — SOS» владельцы часов могут быстро позвать на помощь или связаться со службой спасения буквально одним нажатием кнопки. А предустановленное приложение Noise способно отправлять предупреждающие уведомления в случае, когда окружающий уровень шума может вызвать повреждение слуха.

Яркий современный дизайн и большое количество функций безопасности делают Watch SE идеальным подарком для детей и пожилых людей.

Умные часы Watch SE с диаметром корпуса 40 мм доступны за 1039 рублей, а версия в диаметре 44 мм – за 1139 рублей.