Черная пятница: смотри, какие скидки подготовил HONOR

Вот уже несколько лет в обиходе каждого белоруса поселилось словосочетание «черная пятница» вместе с ожиданием этого выгодного для покупок дня. Ведь именно в этот период можно закупиться на год вперед желанными товарами по очень привлекательным ценам. Любимая «народная марка» – HONOR – также решила порадовать белорусов скидками. Кратко расскажем, что предлагает недавно ставшая отдельной компанией HONOR.

Старшенький

Начнем, конечно же, с флагмана. HONOR 30 с объемом памяти 8/128 ГБ официальные дилеры предлагают всего за 999 руб вместо 1299 руб. Таким образом можно сэкономить 300 рублей и получить потрясающий своим дизайном и возможностями девайс.

HONOR 30 – это первый 5G смартфон бренда HONOR в Беларуси. Да, пока сетей пятого поколения в нашей стране нет, но в перспективе покупатели будут иметь возможность пользоваться супер-скоростной связью с помощью своего HONOR 30. Смартфон, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 5G, оснащен большим ярким AMOLED-экраном 6,53 дюйма с тонкими рамками, встроенным дактилоскопическим датчиком и интегрированной фронтальной камерой 32 МП с фокусным расстоянием 26 мм.

Основная камера HONOR 30 дает практически неограниченные возможности фотолюбителям – она состоит из четырех модулей. Сверхчувствительный объектив 40 МП с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.8, построенный на базе сенсора IMX600 с диагональю 1/1,7 дюйма, позволяет создавать фотографии профессионального качества вне зависимости от условий съемки. Телеобъектив 8 МП с перископической конструкцией, фокусным расстоянием 125 мм и диафрагмой f/3.4 оснащён фазовым автофокусом, оптической стабилизацией и обеспечивает 5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое приближение с высокой детализацией изображения. Для съёмки больших групп людей, пейзажей и интерьеров HONOR 30 оснащен ультраширокоугольным объективом 8 МП с фокусным расстоянием 17 мм, диафрагмой f/2.4 и фазовым автофокусом. А дополнительный модуль 2 МП для макросъемки позволяет взглянуть на привычные объекты с новой стороны и обеспечивает точный эффект боке на портретных фотографиях.

Для бесперебойной работы в течение всего дня смартфон оснащён батареей ёмкостью 4000 мА×ч и алгоритмами интеллектуального энергосбережения. HONOR 30 также поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт.

Цены и доступность

Флагманский смартфон HONOR 30 8/128 ГБ в Беларуси представлен в двух вариантах стеклянного корпуса: полночный черный и изумрудно-зеленый. Со скидкой 300 рублей он будет продаваться с 20 по 23 ноября у следующих официальных партнеров HONOR: операторов А1 и МТС, сетей магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», «Связной», «Евросеть» и интернет-гипермаркете 21 век.

Младшенький

Если вы присматриваетесь к смартфонам с продвинутыми характеристиками, но не располагаете «флагманским» бюджетом, рекомендуем присмотреться к демократичному HONOR 9С. Тем более, в период акции он будет стоить всего 399 руб. Выглядит смартфон по-молодежному ярко и радует качественной «начинкой».

Смартфон HONOR 9C оснащен безрамочным экраном диагональю 6,39 дюйма, с интегрированной фронтальной камерой и может похвастаться полезной площадью экрана 90% и технологией защиты зрения, сертифицированной TÜV Rheinland. Функция увеличивает фильтрацию синего цвета, тем самым снижая нагрузку на глаза.

HONOR 9С порадует продвинутой камерой, которая соответствует технологиям флагманского уровня и состоит из модуля 48 МП с диафрагмой f/1.8, широкоугольного модуля 8 МП и вспомогательного модуля для определения глубины резкости 2 МП. Основная камера на 48 МП обеспечивает высокое качество и детализацию фото и видео. Широкоугольный модуль с углом обзора 120° позволяет создавать творческие фото, захватывая в кадр больше деталей, например, при съёмке пейзажей, интерьеров и групповых портретов. А при помощи вспомогательного модуля 2 МП получатся качественные портретные фотографии с эффектом боке.

Смартфон HONOR 9C оснащен мощной батареей емкостью 4000 мА×ч и 8-ядерным процессором Kirin 710A с интеллектуальными алгоритмами энергосбережения. Это позволяет без проблем активно пользоваться смартфоном сутки.

Расположенный на задней панели сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лица обеспечивают мгновенную разблокировку устройства и высокий уровень конфиденциальности персональных данных.

Цены и доступность

Модель доступна в двух цветах - полночный чёрный и ярко-голубой. Купить его по акционной цене всего за 399 рублей одним платежом или за 499 – в рассрочку. Сроки проведения акции - до 30 ноября у всех официальных дилеров HONOR.

Стоит отметить, что оба смартфона идут с предустановленной Huawei AppGallery. Huawei AppGallery — это официальный магазин приложений компании, который сейчас входит в тройку лидеров с более чем 400 миллионами активных пользователей по всему миру. Магазин приложений даст доступ владельцам этих смартфонов к множеству приложений. Кроме того, пользователи могут не беспокоиться о безопасности – приложения тщательно проверяются, а сам магазин является на сегодняшний день одним из самых защищенных.

Для приверженцев здорового образа жизни и тех, кто только собирается ими стать, HONOR подготовил два привлекательных предложения.

Чтобы бегать во всю мощь – HONOR Magic Watch 2

Cовременные смарт-часы должны быть легкими, красивыми, работать быстро и заряжаться редко. Всё это и даже больше есть в HONOR Magic Watch 2, специально разработанных для активных пользователей, которые заботятся о состоянии своего здоровья и физической формы.

Часы построены на базе энергоэффективного процессора Kirin A1, который отличается высокой производительностью и сверхнизким энергопотреблением в самых разнообразных режимах работы.

HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей и весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы - до двух недель без подзарядки при стандартном сценарии использования.

Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов. Встроенный накопитель на 4 ГБ может хранить до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки без использования смартфона – прямо с часов.

Часы HONOR MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для отслеживания активностей даже в условиях плотной городской застройки. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.

Девайс поддерживает 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. 13 тренировочных программ для бега позволяют эффективно повышать результаты пользователям с самыми различными физическими данными и целями тренировок.

Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax, режим отслеживания менструального цикла, разработанный специально для женщин, обновленную технологию мониторинга насыщения крови кислородом SpO2 и другие. Доступность некоторых функций зависит от операционной системы сопряженного смартфона. Некоторые функции не поддерживаются устройствами с iOS.

Цены и доступность

Часы представлены в двух версиях круглого классического корпуса, изготовленного из авиационной нержавеющей стали - с диаметром циферблата 46 мм и 42 мм. По акционной цене партнеры HONOR предлагают все варианты, кроме версии 42 мм в цвете «розовая сакура». Приобрести смарт-часы HONOR MagicWatch 2 за 399 рублей можно в период с 20 по 23 ноября включительно у следующих партнеров: A1, МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи, интернет-гипермаркет 21 век.

Чтобы бегать трусцой – HONOR Band 5

Этот яркий и функциональный фитнес-браслет – абсолютный рекордсмен продаж среди всех продуктов бренда HONOR. И вот почему.

HONOR Band 5 лёгкий – всего 22.7 гр – и при этом очень приятный на ощупь, сделан из прочного пластика, с удобной застёжкой. Носить его на руке – одно удовольствие! Фитнес-трекер оснащен цветным 0,95-дюймовым AMOLED-экраном высокой чёткости.

Здесь есть специальные режимы для 10 видов спорта, а также функции мониторинга пульса в режиме реального времени и анализа сна. HONOR Band 5 отличается низким уровнем энергопотребления и продолжительной автономной работой.

Умный браслет ведёт подсчет шагов, пройденного расстояния, сожжённых калорий и других данных. Он регистрирует длительность физических нагрузок средней и высокой интенсивности, а также распознает паузы во время тренировок. HONOR Band 5 ведёт автоматический мониторинг ключевых биометрических параметров на протяжении всех упражнений: скорость, пройденную дистанцию и затраченные калории.

Он также подойдёт любителям плавания – браслет водонепроницаем и рассчитан на погружение до 50 метров, распознаёт 4 основных стиля плавания, фиксирует скорость, преодолённое расстояние, сожжённые калории, а также подсчитывает значение показателя эффективности в плавании SWOLF.

В своей ценовой категории HONOR Band 5 – единственный, в котором есть функция измерения кислорода в крови (SpO 2 ). Также фитнес-трекер умеет удаленно управлять музыкой (актуально для смартфонов на Android 5.0 и выше). Можно переключать треки и регулировать громкость прямо с запястья в таких приложениях, как Shazam, VLC, Google Play Music, YouTube, Tube Go, Spotify, Audify, KKBOX, Blackplayer, Pulsar, и Huawei Music. Кроме того, пользователи оценили удобство таких функций, как поиск смартфона и управление камерой смартфона.

Цены и доступность

Фитнес-трекер HONOR Band 5 по акционной цене – всего 79 руб – можно купить до 3 января в салонах и интернет-магазинах А1, МТС, 5 Элемент, На Связи и в онлайн-гипермаркете 21 век.

Все акционные предложения действительны при наличии товаров. Поэтому рекомендуем уточнять у продавцов в конкретной точке продаж