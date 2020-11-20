«Черная пятница» в МТС

С 20 по 23 ноября в интернет-магазине и салонах связи МТС пройдет акция «Черная пятница». Десятки моделей смартфонов, планшетов и носимых устройств Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок будут доступны со скидкой до 50%.

Приобрести по выгодным ценам – от бюджетных до флагманских гаджетов - можно будет при покупке единым платежом и в рассрочку. Количество некоторых моделей со скидкой ограничено.

Перечень смартфонов, планшетов и носимых устройств, которые участвуют в акции, а также цены, смотрите по ссылке.