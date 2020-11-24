Серия мониторов Philips E Line пополнилась двумя новыми моделями для игр на ПК

Компания MMD представляет две новые модели в линейке Philips E Line, предназначенные для игр на ПК: Philips 242E1GAEZ (диагональ 23,8 дюйма) и Philips 272E1GAEZ (диагональ 27 дюймов).



Новинки последуют за запуском мониторов Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ, который тоже состоялся этой осенью. Устройства оснащены регулируемой по высоте подставкой, которая обеспечивает максимальный комфорт при работе за экраном, благодаря чему сочетают в себе ориентированные на развлечения функции и отличную эргономику.



Мониторы — уже не просто инструменты для выполнения стандартных задач, а ежедневные многозадачные помощники, которые делают жизнь проще и приятнее. Представленные сегодня устройства оснащены идеальным сочетанием функций, которые оценят молодые потребители и предприниматели. Пригодятся они как в работе и учёбе, так и в развлечениях, таких как игры, общение в социальных сетях, просмотр видео и так далее.

Лучший игровой опыт на ПК



В играх не должно быть компромиссов — на них не пойдёт ни один геймер. Каждый раз игровой процесс должен быть оптимальным — плавным, с ярким и чётким изображением. Только тогда геймер сможет сфокусироваться на игре.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены технологией AMD FreeSync™ Premium, которая гарантирует высокую частоту обновления, компенсирует низкую частоту кадров и обеспечивает минимальную задержку в каждой игровой сессии. Благодаря частоте обновления 144 Гц и быстрому отклику 1 мс (MPRT), эти две модели могут похвастаться динамичной картинкой без задержек, что поможет в играх, где скорость имеет решающее значение, таких как гонки, экшн и шутеры.

Реалистичное изображение



Качество изображения чрезвычайно важно при выборе монитора для игр, потому в Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ ему уделено особое внимание. В устройствах используется технология Ultra Wide-Color, которая обеспечивает широкий спектр цветов, что делает картинку более естественной, с природными оттенками зелёного, ярким красным и глубоким синим. Технология SmartContrast, с другой стороны, придаёт насыщенность чёрному цвету. Более того, теперь геймеры могут ещё больше персонализировать изображение благодаря оптимизированному игровому режиму SmartImage, чтобы получить от игры максимум.

Для любых повседневных задач



Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ оснащены светодиодной VA-матрицей, в котором используется усовершенствованная технология вертикальной ориентации с мультидоменной структурой, что обеспечивает очень широкий угол обзора 178°/178°. Эта функция поможет легко справиться с любой рабочей задачей, а также обеспечить отличное качество изображения при просмотре веб-страниц и работе с графическими приложениями. Тем, кому приходится проводить почти весь день перед экраном, помогут эргономичные функции: регулировка по высоте на 100 мм и наклон -5°/20° позволит найти наиболее удобное положение, а о защите глаз побеспокоятся технология Flicker-Free и режим LowBlue.

Мониторы Philips 242E1GAEZ и Philips 272E1GAEZ появятся в продаже в конце ноября по рекомендованной розничной цене € 189 и € 239 соответственно.