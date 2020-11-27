В Windows 7 нашли опасную уязвимость

В устаревших версиях ОС от Microsoft обнаружили критическую уязвимость. Проблему в операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 нашел французский специалист по кибербезопасности Клеман Лабро (Clément Labro). Бреши в системе безопасности были обнаружены в компонентах Endpoint Mapper и DNSCache, которые задействуются при установке ОС. По словам Лабро, злоумышленник может подобрать ключи реестра и получить доступ к системе.

Уточняется, что скомпрометированные компоненты не могут навредить пользователям новых версий ОС, однако в Windows 7 и Windows Server 2008 они не имеют ограниченных привилегий. Специалист охарактеризовал проблему как уязвимость нулевого дня (zero day), то есть она относится к таким вредоносным системам, против которых еще не разработаны защитные механизмы. Лабро подчеркнул, что нашел уязвимость случайно.

Эксперт поставил в известность инженеров Microsoft, а также опубликовал информацию о проблеме на своем сайте. 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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