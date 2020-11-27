«Черная пятница» в МТС: модели известных брендов со скидкой до 50%

По 30 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд моделей смартфонов, планшетов и носимых устройств со скидкой до 50%.

Приобрести по выгодным ценам можно устройства Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi и других марок. Скидки в рамках акции распространяются на покупку единым платежом, а для некоторых моделей - действуют и при покупке в рассрочку до 24 месяцев.

Акционное предложение действует в рамках акции «Гаджеты 2020» и «Носимые устройства 2020».

Перечень смартфонов, планшетов и носимых устройств, которые участвуют в акции, а также цены при покупке единым платежом, смотрите по ссылке.