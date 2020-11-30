В бета-версии Telegram для Android появились голосовые чаты для групп

Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение голосовые чаты, сообщил «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.

Создать голосовой чат можно в публичной группе. В зависимости от настроек доступа участвовать в разговоре могут как все участники группы, так и только администраторы. Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles. 

В марте 2014 года в Telegram появились голосовые сообщения. В марте 2017 года разработчики мессенджера запустили в мобильном приложении звонки. В апреле 2020 года Telegram анонсировал групповые видеозвонки, мессенджер пообещал запустить их в ближайшие месяцы.

 

 

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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