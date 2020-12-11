С 11 по 14 декабря в МТС действует скидка на ряд гаджетов

С 11 по 14 декабря ряд смартфонов, наушников, колонок, смарт-часов и других устройств в МТС будут доступны со скидкой до 50%. Узнайте название специального промокода из адвент-календаря МТС на дате 11 декабря и получите скидку на покупку гаджета.

Максимальная скидка 50% предоставляется на беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и действует при покупке смартфона Huawei P40 Pro. В период действия акции значительную сумму удастся сэкономить при покупке смартфона Huawei P40. Его можно будет приобрести за 1599 рублей, сэкономив при этом 400 рублей.

Доступнее на 200 рублей станут модели Samsung Galaxy S20 FE на 128 ГБ и 256 ГБ памяти. По 14 декабря они будут предлагаться за 1499 и 1699 рублей соответственно.

Также по акции можно приобрести ряд носимых устройств: смарт-часы с максимальной выгодой до 50 рублей, портативные колонки с экономией до 35 рублей и фитнес-браслеты – до 30 рублей.

Модели и цены на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду до 15 декабря, смотрите по ссылке.