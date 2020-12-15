Представлено ядро Linux 5.10

Линус Торвальдс официально выпустил Linux 5.10. Кроме того, что это последний выпуск ядра в 2020 году, оно будет поддерживаться ещё как минимум пять лет, так как относится к ветке LTS. Стоит отметить, что это существенное обновление, содержащее массу новых функций.

Новая версия ядра содержит 17470 исправлений от 2062 разработчиков. Примерно 42 процента всех изменений связаны с драйверами устройств. В Linux 5.10 реализована поддержка нового оборудования, такого как процессоры Intel Rocket Lake и Alder Lake, а также графики Intel Gen12/Xe. Кроме того, была внесена масса изменений, касающихся дисковой подсистемы и работы с файловыми системами. При работе с ext4 заметно сократились задержки при выполнении многих операций с файлами. В целом, производительность существенно выросла при работе со всеми файловыми системами. Также были устранены некоторые уязвимости.

Много внимания разработчики уделили работе с оперативной памятью и безопасности. В Linux 5.10 добавлена поддержка анклавов Nitro Enclave, предлагаемых в Amazon Elastic Compute Cloud для обработки конфиденциальных данных в VM, изолированно от других приложений. Что касается виртуализации, реализована поддержка инструкций SLDT и STR, что решает проблемы с вылетом некоторых Windows-приложений в Wine на системе с включённой защитой UMIP.