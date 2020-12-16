Xiaomi анонсировала новый 55-дюймовый телевизор

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую ТВ-панель Mi QLED TV на квантовых точках: устройство функционирует под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом PatchWall.

Телевизор получил 55-дюймовый дисплей формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Говорится о 100-процентном охвате цветового пространства NTSC и о 95-процентном охвате пространства DCI-P3.

Панель выполнена на основе алюминиевой рамки. Экран занимает 96 % площади фронтальной поверхности, а угол обзора достигает 178 градусов. Реализована поддержка Dolby Vision и HDR 10+. В новинку установлен четырёхъядерный процессор MediaTek MT9611 с графическим ускорителем Mali G52 MP2. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт.

В арсенале панели — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, три порта HDMI 2.1, два разъёма USB, интерфейс S/PDIF, сетевой Ethernet-порт.

В оснащение входит аудиосистема Dolby Audio / DTS-HD с шестью динамиками (четыре полнодиапазонных и два высокочастотных излучателя) суммарной мощностью 30 Вт. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления Mi Voice с голосовым управлением.

Приобрести 55-дюймовый телевизор Mi QLED TV можно будет по ориентировочной цене 750 долларов США.