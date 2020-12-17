Huawei выпустила бету HarmonyOS 2.0 для смартфонов

Компания Huawei на мероприятии Huawei Developer Day 2020 в Пекине представила бета-версию собственной ОС HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Разработчики мобильных приложений могут принять участие в тестировании новой версии ОС, зарегистрировавшись на официальном сайте Huawei Developer.

Сторонние разработчики получили доступ к обширным системным возможностям HarmonyOS, в числе которых более 15.000 API и мощные инструменты, такие как симулятор DevEco Studio, что упростило создание приложений для смартфонов под управлением новой операционной системы. HarmonyOS гарантирует, что входящие в экосистему продукты будут мгновенно откликаться на любой запрос пользователя и смогут эффективно работать при любых сценариях.

Более 120 крупнейших разработчиков приложений, включая JD.com, China UnionPay, Youku Video и iFlytek, уже выбрали HarmonyOS в качестве приоритетной операционной системы.

HarmonyOS реализует бесшовную взаимосвязь между различными типами устройств на самом низком аппаратном уровне, где на подключение не влияют никакие программные или аппаратные различия. Пользователь может, например, просто прикоснуться смартфоном к бытовому прибору для мгновенного подключения и отображения информации об этом приборе на экране.

В ближайшем будущем ОС получит открытый исходный код для ещё большего числа устройств. Серия мероприятий Huawei Developer Day будет проходить в крупных городах Китая, что позволит начинающим разработчикам принять участие в дискуссиях о передовых технологиях и приложениях.