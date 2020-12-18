В МТС начались продажи Samsung Galaxy A12

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A12. Смартфон относится к бюджетному сегменту, предлагая при этом весьма достойные характеристики: большой экран, емкую батарею, систему из четырех камер и поддержку NFC.

Новый смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600×720 пикселей и V-образным вырезом для селфи-камеры. На его тыльной стороне расположена квадрокамера с основным сенсором на 48 Мп. В связке с ним работают ультраширокогоульный объектив на 5 Мп, датчик глубины на 2 Мп и сенсор для макросъемки на 2 Мп. Фронтальная 8-мегапиксельная камера позволяет делать отличные автопортреты благодаря специально разработанной функции «Живой фокус».

Длительное время автономной работы Samsung Galaxy A12 обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Мощный восьмиядерный процессор и большой объем оперативной памяти помогают быстро справляться со всеми повседневными задачами.

Смартфон Samsung Galaxy A12 с 3/32 ГБ памяти можно приобрести за 419 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 38,09 рубля, а на два года – 18,21 рубля.

Версия Samsung Galaxy A12 с 4/64 ГБ памяти доступна за 489 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 44,45 рубля, а в двухлетнюю – 21,26 рубля.