Изучаем бизнес-анализ с помощью Excel и Power BI

Практически каждая компания сегодня нуждается в бизнес-анализе, и вместе с ним - в инструментах для осуществления такого анализа. И все больший спрос возникает на средства, которые могли бы использовать не только разработчики или администраторы баз данных, но и рядовые сотрудники, нуждающиеся в аналитических данных и отчетах и их визуализации.
Учебный центр Softline приглашает изучить возможности бизнес-аналитики с помощью EXCEL, Power BI и Power BI Desktop на курсе, который пройдет 25-28 января. Обучение проводится в дистанционном (онлайн) формате.
На занятиях слушатели рассмотрят что входит в понятие BI и конкретно BI в Microsoft Excel, что значит «традиционный» и «новый» BI. Две отдельные темы курса посвящены функционалу Power BI и Power BI Desktop - набору средств бизнес-аналитики используемому компаниями во всем мире, позволяющему подключиться к сотням источников информации и упростить ее обработку и динамический анализ.
Преподаватель
Максим Борисов - профессиональный преподаватель с более чем двадцатилетним стажем в области ИТ. Cертифицированный тренер Microsoft. Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Office Specialist Master.
Краткая программа курса
ЧАСТЬ 1. ПОНЯТИЕ BI. BI в Microsoft Excel.
1. Традиционные инструменты бизнес-аналитики (опционально, основное внимание курса посвящено изучению нового BI)
2. Новый BI
2.1 Работа с моделью данных посредством надстройки Power Pivot
2.2 Использование Power Query для извлечения внешних данных
2.3 Визуализация данных модели данных с помощью сводных таблиц и диаграмм
2.4 Использование функций куба
2.5 Построение отчетов Power View
2.6 Построение отчетов Power Map
ЧАСТЬ 2. РАБОТА С Power BI Desktop
ЧАСТЬ 3. ОБЗОР POWER BI.
➤ С подробной программой обучения и стоимостью можно ознакомится на сайте Softline Education.
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