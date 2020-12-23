Изучаем бизнес-анализ с помощью Excel и Power BI

Практически каждая компания сегодня нуждается в бизнес-анализе, и вместе с ним - в инструментах для осуществления такого анализа. И все больший спрос возникает на средства, которые могли бы использовать не только разработчики или администраторы баз данных, но и рядовые сотрудники, нуждающиеся в аналитических данных и отчетах и их визуализации.

Учебный центр Softline приглашает изучить возможности бизнес-аналитики с помощью EXCEL, Power BI и Power BI Desktop на курсе, который пройдет 25-28 января. Обучение проводится в дистанционном (онлайн) формате.

На занятиях слушатели рассмотрят что входит в понятие BI и конкретно BI в Microsoft Excel, что значит «традиционный» и «новый» BI. Две отдельные темы курса посвящены функционалу Power BI и Power BI Desktop - набору средств бизнес-аналитики используемому компаниями во всем мире, позволяющему подключиться к сотням источников информации и упростить ее обработку и динамический анализ.

Преподаватель

Максим Борисов - профессиональный преподаватель с более чем двадцатилетним стажем в области ИТ. Cертифицированный тренер Microsoft. Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Office Specialist Master.

Краткая программа курса

ЧАСТЬ 1. ПОНЯТИЕ BI. BI в Microsoft Excel.

1. Традиционные инструменты бизнес-аналитики (опционально, основное внимание курса посвящено изучению нового BI)

2. Новый BI

2.1 Работа с моделью данных посредством надстройки Power Pivot

2.2 Использование Power Query для извлечения внешних данных

2.3 Визуализация данных модели данных с помощью сводных таблиц и диаграмм

2.4 Использование функций куба

2.5 Построение отчетов Power View

2.6 Построение отчетов Power Map

ЧАСТЬ 2. РАБОТА С Power BI Desktop

ЧАСТЬ 3. ОБЗОР POWER BI.

➤ С подробной программой обучения и стоимостью можно ознакомится на сайте Softline Education.