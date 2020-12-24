Новый год несется во всю мощь! Вот подарки от HONOR для всех

До одного из самых главных праздников в году осталось всего ничего. Выбрать подарок для близких – хлопотное дельце? А вот и нет, ведь мы уже все продумали и выбрали самые нужные, самые выгодные подарки. В нашей подборке – только топчик от HONOR!

Для любимой

Смартфон – беспроигрышный вариант. А если это еще и HONOR 30, то радость любимой будет безгранична. Во-первых, это красиво! Рекомендуем взять смартфон в серебристо-титановом цвете и версии 8/256 ГБ. Таким образом, вы убиваете двух зайцев: эстетически безупречный корпус обрадует красавицу, и места для селфи, фото и видео ей будет предостаточно.

Во-вторых, у HONOR 30 полно других достоинств помимо расцветки. Например, сверхчувствительная 40-мегапиксельная камера, которая состоит из четырех модулей на все случаи жизни. Основной объектив 40 МП с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.8, позволит создавать фотографии профессионального качества вне зависимости от условий съемки. Телеобъектив 8 МП с перископической конструкцией, оптической стабилизацией, 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом порадует высокой детализацией фото, снятых с далекого расстояния – пусть ваша дама сердца почувствует себя настоящей шпионкой. Ультраширокоугольный модуль 8 МП пригодится для съёмки больших групп людей, пейзажей и интерьеров. А дополнительный модуль 2 МП для макросъемки позволит взглянуть на привычные объекты с новой стороны и обеспечит точный эффект боке на портретных фотографиях.

Для идеальных селфи даже в условиях недостаточного освещения HONOR 30 оснастили встроенной в экран фронтальной камерой 32 МП с фокусным расстоянием 26 мм с алгоритмами на базе искусственного интеллекта.

Все это никогда не будет тормозить благодаря топовому 7-нм процессору Kirin 985 5G и 8ГБ оперативной памяти. HONOR 30 также поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт – очень удобно для тех, кто забывает поставить телефон на зарядку на ночь. Смартфон можно купить со скидкой 200 рублей до 3 января – за 1299 рублей у любого из официальных партнеров.

Для мужчины

Здесь все просто. Парни любят всё новое и большое. Поэтому берем новинку - HONOR 10X Lite с огромным экраном и супербыстрой зарядкой. Для поклонника классики выбираем глянцевый черный, а для любителя выделиться из толпы – матовое исполнение в цвете «ультрафиолетовый закат» или изумрудно-зеленый.

Чем порадует мужчину HONOR 10X Lite? Все оценят ёмкость батареи 5000 мА*ч и быструю зарядку HONOR SuperCharge на 22,5 Вт, что, в совокупности с умным энергосбережением на базе искусственного интеллекта, позволяет оставаться на связи до 2 дней и не испытывать стресс. Можно долго серфить в интернете или смотреть видео. Не только долго, но и комфортно, благодаря огромному экрану 6.67 дюйма! Этот смартфон также идеально подходит для чтения книг. Цветовая гамма и яркость в режиме электронной книги eBook Mode приближены к параметрам настоящей бумаги и позволяют глазам не утомляться во время продолжительного чтения.

Кроме того, встроенный NFC модуль обеспечит высокую скорость передачи файлов и поможет безопасно совершать платежи, если приложение вашего банка поддерживает бесконтактную оплату.

Специально для тех, кто не представляет своей жизни без фотографии, HONOR 10X Lite оснащен четырьмя камерами с максимальным разрешением 48 Мп. Его интеллектуальные алгоритмы делают фотосъёмку простой и интуитивно понятной.

Благодаря объективу с диафрагмой f/1.8 и CMOS-сенсором ½ делать потрясающе четкие снимки можно даже при плохом освещении. Кроме того, в блоке камеры есть широкоугольный объектив с разрешением 8 Мп и углом обзора 120°, а также дополнительный 2 Мп модуль для макросъемки. Смартфон подходит и для фотографий студийного уровня: он легко определяет глубину резкости в портретном режиме благодаря модулю на 2 Мп и создает реалистичный эффект размытия заднего плана.

Купив HONOR 10X Lite в подарок кому бы ты ни было за 649 рублей до 10 января у любого из официальных партнеров, можно получить еще и подарок для себя – многофункциональный фитнес-браслет HONOR Band 5.

Для спортсменов и любителей фитнеса

Кстати, о HONOR Band 5, одном из самых популярных девайсов для фитнеса на белорусском рынке. Прямо сейчас его можно купить по сниженной цене – всего 79 рублей. Акция действует у всех официальных партнеров бренда, у кого еще есть в наличии.

Чем хорош девайс? Во-первых, он легкий, удобный, с цветным дисплеем хорошего качества. Он знает всё о тренировках, в режиме реального времени измеряет пульс, уведомляет о вызовах и сообщениях, следит за вашим сном и живет аж до двух недель от одного заряда. Ну, и не забываем о сниженной цене – отличный вариант подарка кому угодно!

Для более продвинутых любителей спорта есть отличное предложение на самые брутальные из всех умных девайсов от HONOR – умные часы HONOR GS Pro. Если подарить такие парню, то после такого он точно на вас женится! Или не точно. Но в часы влюбится с первого взгляда. Стильный и защищенный по военным стандартам корпус обеспечивает защиту от загрязнений, проникновения влаги, песка и пыли. Часы способны противостоять перепадам давления и температуры, ударам и вибрациям, воздействию солевого тумана, а также длительному нахождению под солнечными лучами и под водой.

Четкую работу обеспечивает процессор Kirin A1. HONOR Watch GS Pro оснащены ёмким аккумулятором 790 мА*ч, с которым устройство автономно работает до 25 дней, круглым AMOLED-экраном 1,39 дюйма, и может похвастаться множеством режимов (более 100) для различных видов спорта, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки. Предложение интересно еще и тем, что до 31 декабря купить их можно со скидкой – за 499 рублей вместо 599. Но только у официальных партнеров!

Для поклонника более классического дизайна можно рассмотреть такой вариант: умные часы HONOR Watch Magic 2 с кожаным ремешком и диаметром цветного AMOLED экрана 46 мм. Эти смарт-часы повторяют многие функции старшего собрата HONOR Watch GS Pro – поддерживают функцию голосовых звонков, системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара.

Так же, как и GS Pro, эти часы могут хранить до 500 музыкальных треков и проигрывать их без смартфона. Да, они менее живучи – выдают до двух недель работы в стандартном режиме против 25 дней у HONOR GS Pro. Но и стоят HONOR Watch Magic 2 значительно меньше: с 24 до 31 декабря их можно купить по сниженной цене – всего за 399 рублей. Пока в наличии эти девайсы у следующих официальных дилеров: A1, МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи и интернет-гипермаркете 21 век.

Для самого дорого человека

А что если взять и замахнуться на подарок «по-богатому» - ноутбук? И тут HONOR есть что предложить - ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen™ серии 3000, созданных по 12-нм техпроцессу.

Ноутбуки отличаются качественными безрамочными экранами Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, лёгким и тонким корпусом из алюминиевого сплава, технологией Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных между ноутбуком и мобильными устройствами.

Продаются эти красавчики с официальной гарантией только в сети магазинов Электросила. С 1 декабря по 4 января действуют специальные новогодние цены: MagicBook 14 с накопителем 256 ГБ можно приобрести за 1859 рублей единовременным платежом. Стоимость версии HONOR MagicBook с 512 ГБ накопителем составит 1939 рублей единовременным платежом, а HONOR MagicBook Pro с 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM — 2169 рублей. Также ноутбуки можно приобрести в рассрочку – в таком случае стоимость и условия рассрочки лучше уточнять у консультантов сети «Электросила».

Подарки со спецусловиями

В А1 и МТС прямо сейчас по акции предлагается смартфон HONOR 9C. И такая акция не может не понравиться, ведь всего за 299 рублей одним платежом вы получаете современный смартфон с продвинутыми характеристиками – тройная 48 МП основная и 8 МП фронтальная камеры, 6.39-дюймовый безрамочный экран, энергоёмкая батарея 4000 м*Ач и технологией, сертифицированной TÜV Rheinland, которая помогает экрану HONOR 9C фильтровать вредное УФ-излучение, снижая нагрузку на глаза и увеличивая комфорт при просмотре контента.

В общем, это хороший смартфон средней ценовой категории, который сейчас продается со значительной скидкой у операторов А1 и МТС. Однако есть условия у каждого из них. Так в МТС купить по этой стоимости можно только при подключенном тарифе «Безлимитище+» на год, а в А1 – с подключенным не менее чем на год тарифом «Комфорт M».

Ну, а в салонах На Связи можно найти такое интересное предложение: HONOR 20e в рассрочку всего от 24 рублей в месяц + чехол CASE HONOR 20e TPU, стекло CASE HONOR 20e Full Glue и беспроводные наушники honor h-001 в подарок. Самое крутое, что у данного смартфона предустановлены Google-сервисы. Девайс оснащен чипом Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, которую можно дополнить картой памяти microSD. Экран 6,21-дюймовый с разрешением FHD+. Основная камера тройная - датчики на 24, 8 и 2 Мп. Смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 3340 мА•ч и может похвастаться технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 18 Вт.

В общем, что бы ни выбрали вы в подарок к праздникам, главное, конечно же, внимание. Внимание, и чтобы подарок был от HONOR. Потому что в каждом из наших продуктов вы найдете не только классные характеристики и приемлемую стоимость, но и капельку Новогодних чудес. С наступающими праздниками!