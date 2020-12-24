Вышло обновление Telegram

Команда разработчиков Telegram выпустила обновление мессенджера для мобильных устройств. В приложении теперь можно создавать аудиоконференции между участниками чатов, появились средства редактирования фотографий даже после их отправки, новые анимированные эмодзи и не только.

В любом групповом чате теперь можно запускать голосовой чат параллельно с перепиской. Примечательно, что голосовой чат открыт всегда, и любой желающий может к нему присоединиться в любой удобный момент. Также отображается список участников голосового чата. Для пользователей Android-смартфонов доступно отображение плавающего окна голосового чата поверх остальных приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и при желании просматривать, кто говорит в чате. Пользователи Telegram на компьютерах могут выбрать сочетание клавиш, которым можно быстро включить или выключить микрофон.

Также сообщается об обновлении анимации для Android, ускорении загрузки стикеров. Кроме того, Android-клиент получил возможность редактирования фотографий после её отправки (например, можно нанести рисунок, текст или стикеры). Также Telegram для Android теперь поддерживает возможность сохранения данных на карту памяти. Пользователи Telegram на iOS получили более глубокую интеграцию с Siri — теперь голосовой ассистент может читать входящие сообщения.