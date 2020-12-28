С 1 января WhatsApp перестанет работать на старых версиях ОС

С началом 2021 года WhatsApp прекратит работать на некоторых старых моделях смартфонов. Об этом пишет Mirror. Мессенджером не смогут пользоваться владельцы устройств на операционных системах iOS 8 и Android 4.0.3.

Это означает, что мессенджер будет недоступен на iPhone 4 и более старых моделях. На остальных iOS-устройствах, начиная с iPhone 4S, нужно будет обновить операционную систему.

Владельцы Android-смартфонов, которые не смогут обновить свою систему, также не смогут пользоваться мессенджером. В случае смены устройства, они могут сделать резервную копию сообщений, чтобы сохранить историю переписки.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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