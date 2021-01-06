Microsoft закроет несколько приложений и сервисов для Windows 10

Стало известно о намерении Microsoft прекратить поддержку и закрыть несколько приложений и сервисов для программной платформы Windows 10. Речь идёт о приложении для распознавания текста на фотографиях Office Lens, старом браузере Edge на движке Edge HTML, модуле Skype для бизнеса Online Connector, службе Visio Web Access, а также протоколах шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1.

Microsoft регулярно добавляет новые функции и приложения в Windows 10, а также избавляется от устаревших или не пользующихся популярностью инструментов. Очевидно, что наиболее заметным для пользователей Windows 10 станет исчезновение приложения Office Lens, которое позволяет распознавать текст с фотографий с возможностью его дальнейшего редактирования. Уже сейчас Microsoft удалила Office Lens из своего фирменного магазина приложений. Если оно было установлено на ПК, то его можно будет использовать и дальше, но без облачных функций, таких как, например, возможность сохранения файлов в OneDrive. Microsoft рекомендует пользователям перейти на мобильные версии Office Lens для устройств, работающих под управлением Android и iOS.

Что касается устаревшего веб-обозревателя Edge, то он перестанет поддерживаться во всех актуальных версиях Windows в марте этого года. Пользователям рекомендуется перейти на новый браузер Edge на базе Chromium. Ещё несколько служб, которые прекратят поддерживаться в этом году, больше касаются корпоративных клиентов. Речь идёт об устаревших протоколах шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1, а также службах Skype для бизнеса Online Connector и Visio Web Access.