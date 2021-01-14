В WhatsApp появится новая функция

В мессенджер добавят специальный раздел, куда можно будет спрятать надоедливые чаты. Новая функция получила название «Читать позже» (Read later, по-английски) — это, по сути, обновление для раздела архивных сообщений.

В раздел «Читать позже» можно поместить необязательные персональные и групповые чаты, которые не требуют моментальной реакции, но от которых нельзя полностью отказаться. Сообщения из них будут приходить без звука и уведомлений. Подразумевается, что человек будет хотя бы раз в день заходить в этот раздел и пролистывать пропущенные сообщения.

Раздел с архивированными чатами работает по-другому — чаты пропадают из главного списка, но возвращаются в него, когда приходит новое сообщение. Если вам нравится эта функция, ее можно будет включить в настройках.

Раздел «Читать позже» появится в ближайших обновлениях WhatsApp, сейчас он доступен только в бета-версии приложения для Android.