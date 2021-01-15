Почти финальная сборка Windows 10X утекла в Сеть, что даёт возможность опробовать возможности новой операционной системы, а также сравнить её с Chrome OS от Google. Ожидается, что первая версия свежей ОС будет нацелена только на привычные одноэкранные компьютеры и выйдет этой весной.

Впервые Windows 10X была представлена ещё в октябре 2019 года в качестве операционной системы, предназначенной в первую очередь для двухэкранных устройств, таких как Microsoft Surface Neo. Однако в связи с тем, что выпуск Surface Neo был отложен на неопределённый срок, редмондская корпорация перепрофилировала Windows 10X для устройств с одним дисплеем.

Кроме того, в ходе разработки ОС лишилась поддержки Win32-приложений, что поставило её на одну ступень с легковесной Chrome OS. Тем не менее, в будущем Microsoft планирует добавить в Windows 10X поддержку Win32-приложений и обеспечить удобную работу на двухэкранных устройствах, однако сейчас она работает только с UWP-приложениями из Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Edge.

Пока достоверно неизвестно, когда компания планирует представить Windows 10X, однако сообщается, что ОЕМ-производители готовятся показать маломощные устройства на базе новой ОС в ближайшие месяцы. Утёкшая сборка доступна по ссылке в представленной выше записи из Twitter, однако вся ответственность за её скачивание и использование, а также связанные с этим последствия, ложится на пользователя.