Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике

Белорусские школьники завоевали 25 медалей на XVII Международной Жаутыковской олимпиаде по информатике. Об этом сообщил тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО "Клуб юных пожарных г.Мозыря" Алексей Борунов, пишет БЕЛТА.

Подведены итоги XVII Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике. Лучшим среди белорусов стал Станислав Дамасевич из КЮП Мозыря. Он набрал большее количество баллов, чем остальные белорусские участники, и награжден золотой медалью соревнования.

Золотые медали также завоевали Андрей Костяной (гимназия №51 Гомеля), Денис Логунов (Лицей БГУ).

XVII Международная Жаутыковская олимпиада проводилась 8-13 января онлайн. В олимпиаде приняли участие 295 школьников, представлявших учебные заведения общего среднего и дополнительного образования из 18 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Румынии, России, Сербии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана.

В каждом из двух туров соревнования за пять часов участники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в тестирующую систему олимпиады.