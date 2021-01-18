Google планирует ограничить некоторые API-интерфейсы Chrome для сторонних браузеров

Как сообщили разработчики Google в официальном блоге, в ходе недавней проверки выяснилось, что альтернативные браузеры на базе Chromium используют инфраструктуру компании и злоупотребляют службой Chrome Sync для хранения данных, закладок и истории просмотров пользователей на серверах Google без разрешения.

Чтобы предотвратить нарушения, компания Google заявила, что планирует ограничить некоторые API-интерфейсы Chrome, начиная с 15 марта 2021 года, сделав их недоступными для сторонних браузеров, созданных на основе открытого исходного кода.

Это изменение повлияет не только на Chrome Sync, но и на такие функции, как проверка орфографии, контакты, перевод и т.д. Все эти API реализованы в исходном коде Chromium. Компании, создающие свои браузеры на основе кода Chromium, обычно удаляют эти API и создают собственные аналоги, над которыми могут иметь полный контроль.

Тем не менее, Google обнаружила, что некоторые браузеры на основе Chromium подключали эти API и интегрировали их в свои форки. Это привело к тому, что они злоупотребляли серверами Google для хранения собственных данных, сокращая расходы на разработку.

Google не назвала браузеры, которые злоупотребляли ее системами, но, возможно, в этот список могут попасть такие широко известные проекты как Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi или Яндекс.Браузер.