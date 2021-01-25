LG забрала больше всех наград в конкурсе «Выбор года 2020» в Беларуси

На ежегодной церемонии в Минске лучшие бренды получили свои золотые медали и звание победителя «Выбор года 2020». Компания LG выиграла пять из восьми номинаций в своей категории «Бытовая техника и электроника». По количеству наград она обошла абсолютно все бренды, участвующие в конкурсе.

Победители конкурса определялись по специальной методике. В ней учитывается мнение экспертного совета, крупных рекламных агентств, жури и оргкомитета. Но наиболее весомым голосом обладают потребители – их мнение исследуют через подробные анкеты, где нужно выбрать не только лучшего, на их взгляд, производителя, но и оставить данные о себе, чтобы избежать накрутки голосов и сделать выборку репрезентативной.

Выигрыш в некоторых номинациях становится уже приятной традицией для LG. Ежегодно компания получает высокую оценку за качество своей продукции. В этот раз бренд победил в номинациях:

Монитор года

Пылесос года

Телевизор года с технологией SMART TV

Холодильник года

Стиральная машина года.

Вместе с золотой медалью компания также получила звание призера рейтинга «Лига Лидеров» Беларуси. С 2019 года этот рейтинг собирает лучшие компании и вдохновляет предпринимателей на новые достижение. Кроме того, это своеобразная подсказка для потребителей в выборе наиболее качественных продуктов и услуг.

К примеру, телевизоры LG SMART TV – это настоящее открытие для любителей умной техники. Теперь через экран можно не только смотреть новости, но и играть, общаться с друзьями, узнавать прогноз погоды или биржевые котировки. Количество специальных приложений, которые можно установить на телевизор, постоянно растет.

К тому же в январе компания анонсировала масштабное обновление операционной системы для телевизоров 2021 года. Это самое крупное обновление с момента презентации LG webOS в 2014 году. Теперь на домашнем экране появятся рекомендации, с которыми станет быстрее и проще найти то, что вам нравится. А пульт Magic Remote получит ускоренное сопряжение с другими устройствами: перекидывайте фото, видео или другой контент со смартфона на телевизор одним движением. К тому же настоящим киноманам смотреть фильмы будет вдвое интересней: функция Magic Explorer сможет больше рассказать об актерах и местах съемки фильма, а также раскрыть некоторые подробности ТВ-шоу.

LG постоянно расширяет модельный ряд своей продукции, предлагая энергоэффективные, мощные и бесшумные приборы для дома и офиса. Кроме уже полюбившейся белорусам бытовой техники, не так давно на рынок пришли новые модели сушильных машин, беспроводных наушников и портативных колонок. Так что бренд готов удивлять и бороться за первые места и в других категориях.