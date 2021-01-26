Через месяц ожидается рост цен на GeForce RTX и Radeon RX

Некоторое время назад начался бурный рост стоимости бюджетных видеокарт. Кто-то связывал это с дефицитом производства, кто-то – с проблемами с логистикой, вызванными пандемией COVID-19. Но теперь, согласно последним данным, цена вырастет и на более дорогие видеоускорители, в том числе флагманы Nvidia и AMD.

В этот раз рост цен ожидается из-за дефицита микросхем памяти, как GDDR5, так и GDDR6. Он начнется после наступления китайского Нового года, в середине-конце февраля. Производители подымут цены на отгрузку памяти, а следом подпрыгнут и отпускные цены на готовые видеокарты. Речь идет о видекартах серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000, именно там используется этот вид памяти.

К сожалению, на данный момент нет никакой информации, как сильно изменится стоимость видеокарт, но инсайдеры не сомневаются в том, что рост будет.