В ЮАР сделали собственный браузер, только бы не отказываться от Flash

Налоговая служба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) столкнулась с серьезной проблемой. Компания Adobe прекратила поддержку технологии Flash 31 декабря 2020 г., а с 12 января 2021 г. блокирует весь Flash-контент в Сети. В то же время, без этой технологии не работают многие критически важные элементы сайта SARS, включая форму подачи налоговых деклараций. Но вместо того, чтобы оперативно переделать сайт, SARS заказала разработку собственного браузера с поддержкой Flash.

Казалось бы, у ИТ-отдела SARS было более чем достаточно времени на переделку сайта службы, ведь о планах по отказу от Flash Adobe объявила еще 2.5 года назад, в середине лета 2017 г. Можно было бы заменить Flash-формы отправки деклараций на аналоги, построенные на HTML и JavaScript. Но вместо этого в SARS решили сделать свой браузер, который во многом усугубил проблему.

"Творение" SARS построено на Chromium, но не является полноценным браузером. У него есть всего две специфические функции: браузер поддерживает Flash и позволяет заходить на сайт налоговой службы, тогда как весь остальной интернет для него недоступен.

Кроме того, браузер работает исключительно под Windows. Версий для macOS и Linux, а также для iOS и Android не существует, т.е. владельцы устройств, работающих на этих ОС, по-прежнему не смогут подать налоговую декларацию. Возможно, в рамках выбранной концепции, со временем придется создавать браузер налоговой службы для всех вышеперечисленных ОС.