"Лаборатория Касперского" проанализировала популярность соцсетей и мессенджеров в Беларуси

По данным опроса "Лаборатории Касперского", в 2020 году больше половины респондентов в Беларуси (56%) отметили, что использовали для общения Telegram. Самым же распространенным мессенджером в стране является Viber, с его помощью общается с коллегами и близкими подавляющее большинство (87%). Доля пользователей WhatsApp находится на уровне 46%.

Видеохостингом с элементами социальных сетей YouTube пользуется 83% респондентов. Что касается популярных социальных сетей, высокие позиции у "ВКонтакте" (77%), Instagram (65%), "Одноклассников" (57%) и Facebook (47%). В нижней части рейтинга находятся TikTok (22%), Twitter (17%), Linkedin (11%), Snapchat (8%). Причем результаты опроса по TikTok опровергают распространенное суждение о том, что это социальная сеть, где собираются только самые юные пользователи. Среди тех, кому 35-44 года, им пользуется 23% респондентов, а среди тех, кому 45-54, – 14%.

"Мы понимаем, что тренды и предпочтения среди платформ для коммуникации могут меняться. Конечно, на это влияет множество факторов и коронавирусная инфекция – только один из них. В частности, согласно нашему опросу, сервисом для онлайн-конференций Zoom в 2020 году пользовался практически каждый пятый в Беларуси, – отмечает Дмитрий Кудревич, представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси. — Однако неизменным остается одно: важно защищать свою приватность и безопасность в сети. Для этого мы, в частности, создали и продолжаем развивать портал с бесплатными рекомендациями. С его помощью любой желающий сможет выстроить настройки приватности на оптимальном для себя уровне".