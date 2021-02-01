В БГУИР планируют открыть технопарк в этом году

Технопарк планируют открыть в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в 2021 году, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Петр Пекутько, сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем развивать инновационную систему в учреждениях системы Минобразования. В частности, поставлена задача в 2021 году открыть технологический парк в БГУИР. Технопарк будет создан с целью поддержки коммерциализации разработок университета в области СВЧ-технологий, радиолокации, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, микро- и наноэлектроники, защиты информации, ультразвуковых технологий и оборудования", - сказал Петр Пекутько.

Кроме того, в планах министерства развитие отраслевых лабораторий при университетах. "Мы их рассматриваем как один из перспективных форматов взаимодействия наших учреждений образования с предприятиями реального сектора экономики в научно-технической сфере. Поставлена задача повышать удельный вес внебюджетного финансирования разработок данных лабораторий (сейчас это около 40%)", - отметил представитель Минобразования.