Сеть центров робототехники и инженерии создают на базе гродненских школ

Сеть центров робототехники, инженерии и высоких технологий создают на базе школ в Гродно. Об этом сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик, пишет БЕЛТА.

Первые кабинеты уже работают в трех школах. В частности, в СШ №7 и гимназии №5 открыты кабинеты робототехники, а в СШ №32 готов к работе кабинет для самых юных инженеров.

Создаются центры на средства из различных источников. Например, в СШ №7 лингафонный кабинет и кабинет робототехники появились благодаря реализации трансграничного проекта, который финансируется Европейским союзом и из бюджета. Стоимость проекта - более 110 тыс. евро, причем только на оборудование направлено около 80 тыс. евро.

В планах — расширение инфраструктуры кабинета, закупка дополнительных конструкторов для учеников младших классов.