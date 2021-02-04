Facebook отмечает 17-летие

Социальная сеть Facebook появилась 17 лет назад — 4 февраля 2004 года. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира, аудитория которой составляет 2,6 миллиарда человек. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты.

Сейчас компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp, workplace и компании Oculus VR.