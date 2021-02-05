Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд

Экспорт Парка высоких технологий в 2020 году превысил $2,5 млрд и обеспечил более 20% всего экспорта услуг Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на международном форуме Digital Almaty Forum 2021, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси достаточно давно функционирует крупнейший IT-кластер в Восточной Европе - Парк высоких технологий. В 2020 году его экспорт превысил $2,5 млрд - это более 20% всего экспорта услуг Беларуси", - сказал Роман Головченко.

По мнению премьер-министра, в Беларуси создан достаточный инфраструктурный задел для цифровой трансформации. Число пользователей беспроводного широкополосного доступа в интернет превысило 95 единиц на 100 жителей страны. Волоконно-оптические линии связи проведены ко всем населенным пунктам с числом домохозяйств от 100 и более. "По оснащенности оптоволокном зданий мы занимаем лидирующую позицию в Европе", - заявил он.