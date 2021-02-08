Браузер Google Chrome прекращает поддержку старых ПК

Компания Google прекращает поддержку в фирменном браузере Chrome ряда старых процессоров.

Начиная с Chrome 89 в браузере не будет поддержки процессоров x86, не обладающих как минимум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Сама по себе операционная система Windows 10 требует как минимум набора команд SSE2. Поддерживаться перестанут, в основном, процессоры эпохи до Intel Core 2 Duo, например Intel Atom и Celeron M. Большинство процессоров, выпущенных после 2005 года поддерживают SSE3.

Пользователи Chrome 87 и более свежих версий вскоре начнут получать предупреждения о прекращении поддержки. В Chrome 89 установщик больше не будет предпринимать попыток установить браузер на таких ПК. Фактически при запуске программного обеспечения произойдет сбой.

Судя по всему, в реальности ограничения коснутся только Windows. Поскольку ChromeOS, Android и macOS уже требуют SSE3 для работы.