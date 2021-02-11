Компания AOC стала партнером Red Bull Gaming и будет поддерживать команду Red Bull Racing Esports

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев и бренд игровых мониторов номер один в мире, расширяет партнерство с гигантом игровой индустрии Red Bull и теперь будет поддерживать команду Red Bull Racing Esports по симрейсингу.

AOC предоставит пилотам Red Bull Racing Esports первоклассные мониторы, а также полностью оснастит киберспортивный центр в Милтон-Кинс (Великобритания) такими моделями, как AOC AGON AG273QZ и изогнутый AOC AGON AG273QCX. Опираясь на опыт Red Bull Racing Esports, AOC планирует расширить свой ассортимент и производить лучшие мониторы для гоночных симуляторов.

AOC давно сотрудничает с Red Bull, предоставляя высокопроизводительные мониторы для разных турниров, в том числе по League of Legends и Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас гоночные симуляторы пользуются большой популярностью, и AOC с нетерпением ждет от пилотов Red Bull Racing Esports побед в этом виде киберспорта.

В команде Red Bull Racing Esports собраны самые талантливые спортсмены со всего мира. Они становились лучшими в командном первенстве F1 Esports Pro Series два года подряд. В 2020 году звездный пилот команды Себастьян Джоб (Sebastian Job) получил титул чемпиона мира по iRacing, выиграв суперкубок Porsche TAG Heuer Esports Supercup, а команда по Forza победила в серии LeMans Esports.

AOC гордится возможностью помочь пилотам и оснастить оборудованием их тренировочный центр, чтобы они могли добиться большего: «Симрейсеры Red Bull Racing Esports уже показали свои навыки и стремление к победам. Мы планируем с учетом их отзывов адаптировать мониторы AOC к симрейсингу и помочь спортсменам выйти на новый уровень мастерства», - рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом AOC.

К победам с лучшим оборудованием



Мониторы играют важную роль в симрейсинге. Они обеспечивают хорошую видимость гоночного трека и позволяют контролировать позиции конкурентов. Они также должны поддерживать невероятно быструю смену кадров, потому что в киберспорте на счету каждая миллисекунда. Разные игры — разные требования к мониторам. Команда Red Bull Racing Esports по iRacing предпочитает конфигурацию из трех-четырех мониторов, спортсменам по F1 нужен лишь один плоский экран, а пилотам V10-R — тоже один, но широкоформатный и изогнутый.

Оливер Хьюз (Oliver Hughes), директор по маркетингу Red Bull Racing, комментирует: «Это новое партнерство с AOC позволяет закрыть потребности всех наших команд по симрейсингу. В таком высококонкурентном виде спорта, где на счету десятые и сотые доли секунды, высокая частота обновления кадров и молниеносный отклик позволяют пилотам показывать максимальный результат и оставаться впереди соперников. Линейка элитных мониторов AOC разработана специально для игр и обеспечит конкурентные преимущества. Наш новый киберспортивный тренировочный комплекс в технологическом кампусе Red Bull в Милтон-Кинс полностью оснащен отмеченными наградами мониторами AOC, которые соответствуют нашим амбициозным целям и высоким требованиям к уровню оснащения центра».



AOC готова присоединиться к гонке и помочь талантливым симрейсерам Red Bull Racing Esports завоевывать титулы в будущих чемпионатах.