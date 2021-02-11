В 2021 году Mastercard начнёт приём платежей в криптовалюте

Международная платёжная система Mastercard объявила о планах реализовать в этом году поддержку ряда криптовалют в своей сети. О каких именно криптовалютах идёт речь, компания не уточнила.

Mastercard уже предлагает клиентам платёжные карты, которые позволяют им совершать транзакции с использованием своих криптовалют, но без использования её сети.

«Выполнение этой работы откроет гораздо больше возможностей для покупателей и продавцов, позволяя им совершать операции с использованием совершенно новой формы оплаты. Это изменение может открыть для продавцов новых клиентов, которые уже устремились к цифровым активам», — указано в заявлении Mastercard.

Mastercard подчеркнула, что в её сети будут поддерживаться далеко не все криптовалюты, так как многие из сотен цифровых активов, находящимся в обращении, пока не соответствуют необходимым стандартам.