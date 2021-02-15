Новые модели смартфонов Xiaomi уже в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи сразу четырех новых смартфонов Xiaomi. Новинки доступны по ценам от 21 рубля в месяц. Ассортимент смартфонов пополнился моделями Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ, Xiaomi Mi 10T Pro 8/256 ГБ, Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ и Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC.

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – аппараты из флагманской линейки, которые сочетают в себе большие возможности с невысокой ценой. Они оснащены большими 6,67-дюймовыми экранами с разрешением 2440х1080 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц, фронтальными камерами с разрешением 20 Мп, аккумуляторами емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Оба могут работать в сетях 5G, снабжены модулями NFC для бесконтактных платежей и ИК-портом для управления бытовой техникой.

Смартфон Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ можно приобрести за 1499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 136,27 рубля, а на два года – 65,17 рубля. Модель Xiaomi Mi 10T Pro 8/256 ГБ доступна за 1699 рублей. В рассрочку на год ее можно оформить с ежемесячным платежом в 154,45 рубля, а на два года – за 73,86 рубля в месяц.

Xiaomi POCO M3 – прекрасно сбалансированный смартфон в бюджетном сегменте. Его сильными сторонами являются: высококачественный 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 пикселей, умная тройная камера на 48+2+2 Мп с большим количеством полезных режимов, емкая батарея повышенной надежности на 6000 мАч, а также необычный корпус, текстура которого стилизована под кожу.

Новый Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ можно забрать за 549 рублей. Его можно приобрести и в рассрочку без первого взноса: за 49,90 рубля в месяц при рассрочке на год или за 26,04 рубля в месяц – при двухлетней.

Xiaomi Redmi 9T – еще один недорогой современный смартфон. Он порадует своего владельца большим 6,53-дюймовым экраном с поддержкой разрешения FullHD+, долгоиграющим аккумулятором на 6000 мАч, мощной квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп и громкими стереодинамиками.

Аппарат Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC можно приобрести за 479 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж за него составит 44 рубля, а на два года – 21 рубль.