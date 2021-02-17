Выгодный трейд-ин в МТС: cкидка до 700 рублей на флагманские смартфоны Samsung

C 17 февраля по 12 марта к акции «Выгодный трейд-ин» присоединяются флагманские смартфоны Samsung из серии Note 20, S20 и модель Galaxy Z flip. При обмене на старое устройство их можно будет приобрести со скидкой до 700 рублей.

С наибольшей скидкой будет доступен необычный смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z flip. Эту модель в рамках акции можно приобрести за 2449 рублей, сэкономив тем самым 700 рублей.

Стоимость большого 6,9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra с первой в мире камерой на 108 Мп при покупке в трейд-ин снижена до 2829 рублей. 6,7-дюймовый Samsung Galaxy S20+ стал доступен за 2249 рублей. А 6,2-дюймовый базовый флагман Samsung Galaxy S20 – за 2099 рублей. Скидка в первом случае составит 500 рублей, в последних двух – 350 рублей.

Также на 500 рублей меньше стала цена на Samsung Galaxy Note 20 Ultra, оснащенный 6,9-дюймовым экраном, тройной камерой с главным сенсором на 108 Мп и поддерживающий работу с электронным пером S Pen. Его по акции «Выгодный трейд-ин» можно приобрести за 2999 рублей. 6,7-дюймовый Samsung Galaxy Note 20 стал доступен за 2449 рублей, а выгода при его покупке с обменом на старое устройство составит 350 рублей.

Акция «Выгодный трейд-ин» позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной сниженной цене. При этом, стоимость сдаваемого устройства тоже идет в зачет при покупке нового. В итоге покупатель получает двойную выгоду: во-первых, пользуется скидкой по акции, а во-вторых, возвращает часть денег за старый смартфон или планшет.

Подробнее о сниженных ценах на присоединившиеся к акции смартфоны Samsung смотрите по ссылке.