С 18 по 23 февраля в МТС можно приобрести ряд смартфонов со скидкой

С 18 по 23 февраля в сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств со скидкой до 23% по промокоду «23».
Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «23» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Скидки предоставляются в рамках акций «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств» при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.
Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены по ссылке.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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