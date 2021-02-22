EPAM cтала самой крупной ИТ-компанией в Украине

Портал DOU опубликовал рейтинг 50 самых крупных украинских IT-компаний, учитывая количество сотрудников по состоянию на январь 2021 года. По сравнению с исследованием, которое вышло в августе, в этом зафиксирована рекордная динамика роста компаний за последние полгода – на 11,6%. Аналитики связывают эту тенденции с окончанием кризисного периода адаптации к новым условиям работы, спровоцированным пандемией.

Топ-5 получился следующим: EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum. EPAM стала первой IT-компанией, число сотрудников в которой превысило 10 000 человек.

Благодаря новым проектам и партнерствам, компания также стала лидером по показаниям роста – число специалистов во втором полугодии увеличилось на 2000.