EPAM cтала самой крупной ИТ-компанией в Украине

Портал DOU опубликовал рейтинг 50 самых крупных украинских IT-компаний, учитывая количество сотрудников по состоянию на январь 2021 года. По сравнению с исследованием, которое вышло в августе, в этом зафиксирована рекордная динамика роста компаний за последние полгода – на 11,6%. Аналитики связывают эту тенденции с окончанием кризисного периода адаптации к новым условиям работы, спровоцированным пандемией. 

Топ-5 получился следующим: EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и Ciklum. EPAM стала первой IT-компанией, число сотрудников в которой превысило 10 000 человек.

 Благодаря новым проектам и партнерствам, компания также стала лидером по показаниям роста – число специалистов во втором полугодии увеличилось на 2000. 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

ain.ua

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!