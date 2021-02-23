Huawei представила смартфон Mate X2

Китайская компания Huawei официально представил гибкий смартфон нового поколения — аппарат Mate X2, который поступит в продажу уже 25 февраля.

В плане концепции новинка схожа с устройствами Samsung Galaxy Fold: она наделена основным гибким экраном, складывающимся внутрь корпуса, а также вспомогательным внешним дисплеем.

За плавное открывание/закрывание отвечает улучшенный шарнирный механизм, выполненный с применением инновационных материалов. Гибкий внутренний экран OLED имеет размер 8 дюймов по диагонали, обладает разрешением 2480 × 2200 точек, частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц. Снаружи расположен 6,45-дюймовый экран OLED с разрешением 2700 × 1160 точек, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика 240 Гц.

В смартфон установлен фирменный процессор Kirin 9000 с восемью ядрами (до 3,13 ГГц), графическим ускорителем Mali-G78 и модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт.

Новинка получила четверную камеру в следующей конфигурации: 50-Мп блок с оптической стабилизацией, 16-Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 12-Мп телефотоблок с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, а также 8-Мп модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Имеется 16-Мп фронтальная камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 55-ваттной подзарядки. Габариты составляют 161,8 × 74,6 (145,8 мм в раскрытом состоянии) × 14,7 (8,2 мм в раскрытом состоянии) мм, вес — 295 г. Используется операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 11.0.

В продажу поступят версии Mate X2 с флеш-накопителем на 256 и 512 Гбайт. Цена — 2785 и 2940 долларов США.