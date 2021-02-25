Белорусские компании попали в топ-100 аутсорсеров мира

Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга (IAOP) опубликовала рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире.

В список «The 2021 Global Outsourcing 100» попали резиденты Парка высоких технологий A1QA (ЗАО «Технологии качества»), Itransition (ЗАО «Итранзишэн») и SolbegSoft (ООО «СолбегСофт»). Также в нем есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio.

В рейтинг, составленный IAOP, входят как крупные мировые лидеры, так и мелкие, быстрорастущие компании с годовым доходом менее $50 млн и численностью сотрудников менее 5 тысяч человек. Ассоциация выбирала лучших их лучших по четырем критериям: отзывы клиентов, инновационность решений, полученные компанией сертификаты и награды, а также проекты корпоративной социальной ответственности.