LG расширяет платформу WebOS TV для партнеров

LG Electronics объявляет о доступности своей популярной экосистемы webOS для других партнеров - производителей телевизоров, меняя статус-кво в отрасли, известной своими проприетарными операционными системами. LG расширяет свою экспертизу за пределы производства телевизоров, разрабатывая и внедряя операционную систему WebOS TV в другие бренды телевизоров. Это может изменить телевизионный бизнес как для поставщиков технологий, так и для поставщиков контента, при этом значительно увеличивая присутствие и положение LG на мировом рынке домашних развлечений.

Как неотъемлемый компонент выдающейся экосистемы домашних развлечений LG, webOS с 2014 года обеспечивает исключительную нативность использования владельцам телевизоров LG благодаря интуитивному дизайну интерфейса. Лицензиаты webOS TV получают знакомый и высоко оцененный дизайн вместе с богатым набором функций, таких как как голосовой поиск и управление внутри интерфейса, интегрированный алгоритм искусственного интеллекта и простота подключения, которые принесли WebOS высокую репутацию в индустрии и среди потребителей. Благодаря LG webOS TV партнеры также получают множество контент сервисов, включая доступ к приложениям международных видеосервисов, таким как Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, а также LG Channels, сервису потокового контента премиум-класса с бесплатным пробным периодом. Совместимые модели телевизоров партнеров также включают в себя специальный пульт дистанционного управления Magic Motion.

Более двадцати производителей телевизоров со всего мира уже подключились к WebOS, в их числе такие бренды, как RCA, Ayonz и Konka, и ожидается, что в будущем к ним присоединятся другие партнеры. Экосистема webOS поддерживается такими технологическими партнерами, как Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA и Universal Electronics.

«Платформа webOS - один из самых простых и удобных способов получить доступ к миллионам часов любимых фильмов и телешоу», - прокомментировал Пак Хён-сэй, президент компании LG Home Entertainment. - Приглашая других производителей присоединиться к экосистеме webOS TV, мы вступаем на новый путь, который позволит многим новым владельцам телевизоров испытать тот же великолепный интерфейс и функционал, которые доступны на телевизорах LG. Мы с нетерпением ждем возможности привлечь новых клиентов в невероятный мир WebOS TV».