Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K40 — производительный аппарат, использующий платформу Qualcomm и операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5.

Новинка стала одним из первых аппаратов на процессоре Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Смартфон оснащён качественным дисплеем E4 AMOLED формата FHD+ с диагональю 6,67 дюйма. Эта панель обладает частотой обновления 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя достигает 360 Гц, что, безусловно, оценят любители игр.

По центру в верхней части экрана расположено миниатюрное отверстие — диаметром всего 2,76 мм: в нём находится 20-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера снабжена 48-мегапиксельным основным модулем, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой и 5-мегапиксельным макромодулем.

В арсенале новинки — адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, контроллер NFC и инфракрасный приёмопередатчик. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Упомянута защита от влаги по стандарту IP53.

Xiaomi предложит следующие версии Redmi K40: