Представлен смартфон Huawei P40 4G

Компания Huawei представила в семействе смартфонов P40 версию без поддержки мобильных сетей пятого поколения (5G). Аппарат Huawei P40 4G предлагается в двух вариантах цветового исполнения — Dark Blue (тёмно-синий) и Frost Silver (серебристый).

Устройство оборудовано OLED-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и разрешением FHD+. Панель обладает стандартной частотой обновления 60 Гц. В левом верхнем углу экрана имеется продолговатое отверстие под двойную селфи-камеру с 32-мегапиксельным основным датчиком.

В основу положен фирменный процессор Kirin 990 4G. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти, а вместимость флеш-накопителя составляет 128 Гбайт. В тыльной части находится тройная камера. Она объединяет 50-мегапиксельный модуль SuperSensing, блок с 16-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой, а также 8-мегапиксельный телефотомодуль с системой оптической стабилизации изображения. Говорится о поддержке 30-кратного цифрового зума.

Отмечается, что аккумуляторная батарея, вероятно, унаследована у 5G-версии Huawei P40. Ёмкость составляет 3800 мА·ч; реализована поддержка 22,5-ваттной быстрой подзарядки. На смартфон установлена операционная система Android, но версия не уточняется. Цена — около 525 долларов США, что на 75 долларов меньше по сравнению с 5G-вариантом.