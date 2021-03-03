В Microsoft Teams появились новые функции

В приложении Microsoft Teams разработчики добавили функцию, с помощью которой пользователи смогут проводить интерактивные вебинары с количеством участников до 1 тыс. человек.

Обновление включает в себя новые возможности для проведения презентаций, организации регистрации на вебинары, их администрирования, а также формирование отчетности по итогам мероприятия. Кроме того, в режиме трансляции «только для просмотра» за вебинарами смогут следить до 20 тыс. человек, отметили в Microsoft.

В числе других обновлений в Teams — PowerPoint Live. Для докладчика в едином окне будут доступны заметки, слайды, чат и список участников, а зрители смогут менять скорость просмотра и контрастность.

Также Microsoft сообщили о планах по добавлению сквозного шифрования для звонков в Teams. Для бизнес-клиентов оно будет доступно в тестовом режиме в первой половине 2021 года.

