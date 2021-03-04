В ПВТ приняли 65 новых резидентов

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ. Продолжается тенденция активного развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 гг.

Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство.

Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию.