В ПВТ приняли 65 новых резидентов

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ. Продолжается тенденция активного развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 гг.
Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство.
Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию.
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