Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10

Компания Xiaomi анонсировала доступный смартфон Redmi Note 10 под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12. Аппарат будет доступен в цветовых исполнениях Frost White (белый), Aqua Green (зелёный) и Shadow Black (чёрный).

В устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 678, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 612. Поддерживается работа в сетях 4G/LTE.

Новинка оборудована 6,43-дюймовым экраном Full HD+ AMOLED с разрешением 2400 × 1080 точек и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота опроса сенсорного слоя — 120 Гц.

Сзади находится четверная камера с 48-Мп сенсором Sony IMX582, 8-Мп блоком с широкоугольной оптикой (118 градусов), 2-Мп макромодулем и 2-Мп датчиком глубины. Фронтальная камера, размещённая в отверстии с центральным расположением, может создавать 13-Мп изображения.

В арсенале аппарата — слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиогнездо, порт USB Type-C. Габариты составляют 160,46 × 74,5 × 8,3 мм, вес — 178,8 г. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 33-ваттную подзарядку.

Предусмотрены версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оборудованные флеш-модулем вместимостью соответственно 64 и 128 Гбайт. Цена — 165 и 190 долларов США.