Microsoft принудительно обновит компьютеры

Microsoft начала принудительно устанавливать актуальное обновление на компьютеры под управлением Windows. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Согласно материалам компании, Microsoft запустила процесс обновления компьютеров до Windows 10 версии 20H2. Апдейты установят поверх большого количества версий операционных систем, срок обслуживания которых приближается к концу. Развертывание обновлений происходит постепенно, процесс управляется с помощью машинного обучения. «Мы увеличиваем количество устройств, которые приближаются к завершению обслуживания для автоматического обновления до Windows 10 версии 20H2», — уточняется в сообщении корпорации.

Также в компании объяснили, что процесс развертывания обновлений имеет поэтапный характер, чтобы обеспечить «разумный и беспроблемный» переход пользователей на новые версии ОС. Согласно плану Microsoft, в ближайшее время будут обновлены Windows 10 версий 1809, 1909, а также Windows Server версии 1909.