Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10S

Xiaomi представила свой новый смартфон — недорогой флагман Mi 10S. Устройство переняло внешний вид блока камеры у прошлогоднего Mi 10 Ultra, а вот по железу всё же отличилось от своего «прообраза».

В основу новинки лёг чип Snapdragon 870. Xiaomi использовала в Mi 10S качественные стереодинамики Harman/Kardon, а также Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч, при этом имеется поддержка быстрой зарядки (33 Вт). Как пишет GSMArena, основная камера новинки от Xiaomi имеет разрешение 108 Мп. Информации об остальных модулях пока что нет.

Компания пока не раскрыла все детали о смартфоне, его полноценная презентация пройдет 10 марта — тогда сообщат все характеристики и цену новинки.