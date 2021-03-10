В МТС действует cкидка 20% на смартфоны Xiaomi

С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить консультанту в интернет-магазине или в салоне связи МТС промокод «Xiaomi» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Подробнее об условиях действия акции «Самым любимым» смотрите здесь. Подробнее со списком смартфонов Xiaomi, цены на которые снизились в рамках «Самым любимым», можно ознакомиться по ссылке.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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