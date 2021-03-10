Представлен смартфон Huawei Mate 40E 5G

Компания Huawei официально представила производительный смартфон Mate 40E 5G: аппарат оборудован дисплеем OLED размером 6,5 дюйма по диагонали с разрешением Full HD+ (2376 × 1080 точек).

Применённая панель обладает частотой обновления 90 Гц, а частота опроса сенсорного слоя достигает 240 Гц. Непосредственно в область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев. В левом верхнем углу дисплея предусмотрено небольшое отверстие для 13-мегапиксельной селфи-камеры.

Задействован фирменный процессор Kirin 990E. Это изделие содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,86 ГГц и графический ускоритель Mali-G76. Поддерживается работа в мобильных сетях 5G.

Многомодульная тыльная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,9, 16-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 8-мегапиксельный блок с трёхкратным оптическим зумом. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, а также контроллер NFC. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки.

Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Цена — 710 и 780 долларов США соответственно.